Reinas del show: usuarios critican a Gisela Valcárcel por contagio masivo de coronavirus

La quinta gala de Reinas del show no se emitió el sábado 2 de octubre tras confirmarse varios casos positivos de coronavirus en el programa de América TV. Gisela Valcárcel contó a los televidentes, a través de un video compartido al inicio del reality (en el cual solo se mostraron imágenes de las galas pasadas), lo que realmente pasó y por qué decidió suspender la competencia.

“Hoy no presentaremos un programa habitual. Este es un momento especial. Les quería contar que hace unos días parte del equipo fue diagnosticado y dio positivo a las pruebas COVID-19 . En un primer momento pensamos que era algo aislado, pero corrió muy rápido y hemos tenido que tomar la decisión de no salir al aire. No saldremos al aire porque dijimos esta semana que lo primero es el humano”, dijo la conductora de Reinas del show.

Tras los descargos de Gisela Varcárcel, quien afirmó que ella no se contagió de coronavirus, usuarios en redes sociales criticaron a la figura de América TV por no haber tomado medidas más estrictas para evitar la propagación del virus entre su equipo de producción y concursantes.

“ Gisela, deberías tener más cuidado con las medidas de prevención, no todo es rating ”, “Se han contagiado todos del canal 4. Es un atentado a la salud de los peruanos, porque ellos circulan por las calles sin problemas. Sunafil, sancione a Magaly y Gisela por irresponsables”, “Irresponsables, no les importa la salud de los demás”, “Gisela siempre fue una nesciente de marca mayor. Increíble que tenga un programa de TV abierta”, “Me parece ridículo que Gisela diga que todos han estado vacunados y hemos dado positivo a COVID-19. Si te expones a alta carga viral, besos y abrazas, obvio que te vas a contagiar . Usted debe ser cuidadosa con su programa”, fueron algunos de los descargos de los cibernautas.

Usuarios critican a Gisela Valcárcel por contagios de coronavirus

Usuarios critican a Gisela Valcárcel por contagios de coronavirus

Como se recuerda, fue Melissa Paredes la primera en anunciar que dio positivo para la COVID-19 y, poco después, su bailarín en Reinas del show también confirmó el contagio.