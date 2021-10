Brenda Carvalho y Julinho no tienen COVID-19 tras contagio masivo en Reinas del show

La quinta gala de Reinas de show no se llevó a cabo a raíz de un contagio masivo de COVID-19 entre el equipo de producción y algunos concursantes del reality. Gisela Valcárcel salió al frente para explicar que el programa no podía seguir mientras no se haya controlado la situación y que todos se encuentren en perfectas condiciones para volver a trabajar.

Tras esto, algunos participantes han salido a dar detalles de su estado de salud. Brenda Carvalho fue una de ellas, ya que quiso calmar a sus seguidores con un video en el que aseguró que dio negativo a la prueba de COVID-19, al igual que su pareja Julinho, y agradeció la precaución de todos.

“Luego de leer todos los mensajitos, agradezco la preocupación de todos, pero estoy muy bien. Estoy bien de salud, Julinho también está bien. Estamos tranquilos en casa ”, empezó Brenda Carvalho, quien es una de las favoritas para llevarse la corona en Reinas del show.

“ Ya nos hicimos todas las pruebas y han dado negativo, felizmente ”, añadió el exfutbolista.

Asimismo, Brenda Carvalho manifestó sus deseos para que toda esta situación pase pronto y que pueda volver a Reinas del show.