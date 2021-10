Pamela Franco sobre Isabel Acevedo en Puro sentimiento: “Hay gente que le gusta fastidiar”

Pamela Franco e Isabel Acevedo protagonizaron algunos enfrentamientos, luego que la popular ‘Chabelita’ apareciera en Reinas del show y se prestara para las bromas sobre Christian Domínguez, con quien mantuvo una relación de varios años. Estos últimos días, también se empezó a especular que la actual concursante del reality de Gisela Valcárcel fue voceada para entrar en uno de los proyectos de Franco.

Ante esto, la mamá primeriza salió al frente para aclarar y terminar con los rumores que la vinculan con Isabel Acevedo. La también cantante se mostró sorprendida sobre el supuesto interés de Puro sentimiento en contratar a la joven como coreógrafa.

“No sé de dónde sacan eso, con nosotros trabaja Andrea Maestre, que es bailarina profesional, no necesitamos a nadie más. Hay gente que le gusta fastidiar ”, dijo Pamela Franco a El Popular.

Al ser consultada si se considera la líder de Puro sentimiento, Pamela Franco aseguró que no tiene esos aires, ya que se considera igual que sus otras compañeras. Además, reveló que en noviembre sale de gira con la agrupación femenina.

“No, soy una integrante más, todas somos nuevas, claro con experiencia en la música . Además, ya tenemos muchos contratos, incluso en noviembre nos vamos a Europa. Ya hemos lanzado un mix de lambadas, vamos a grabar otros temas”, comentó.