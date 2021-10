Ana Siucho emocionada por ver a Maluma en concierto: “Ahí voy, Papi Juancho”

¡Emocionada! Ana Siucho vivió una noche inolvidable al asistir al concierto de Maluma en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la esposa del ‘Orejas’ Flores sorprendió a todos sus seguidores al compartir una serie de videos donde muestra cómo fue la presentación del cantante colombiano, a la cual asistió con sus amistades.

Minutos antes del evento, Ana se mostró muy emocionada por estar a punto de ver en vivo a su ídolo del reguetón. “Ahí voy, Papi Juancho” , escribió en una de sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que, hace unos días, Maluma protagonizó un escándalo por golpear a uno de sus seguidores, quien se le acercó para tomarlo del brazo. En las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, el intérprete de “Felices los cuatro” le da un manotazo al joven como reacción al evidenciar su molestia.

Tras ello, el artista urbano se pronunció sobre las imágenes que circularon en las redes sociales y explicó el motivo por el que reaccionó de esa manera.

“Amo su cariño, mi gente, pero hay cosas que se pasan de la línea. Cuando uno le agarran de la mano, es incómodo. Sea famoso o no. Así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos”, mencionó el artista.

“Amo ese cariño que me dan de todas las maneras y lo siento aquí, en mi corazón, pero que quede como enseñanza y no agarrar a la gente del brazo duro. Demuestren cariño y amor, hay muchas maneras, esa no es. Los amo”, reiteró.