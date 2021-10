Mariajosé Vega, actriz de Luz de luna, cuenta por qué decidió mudarse a Oxapampa

En el 2019, la actriz Mariajosé Vega decidió dejar Lima para mudarse a la selva central, donde actualmente radica; no obstante, la figura de televisión emprendió un viaje a la capital, este año, para filmar la telenovela Luz de luna, en la que da vida al personaje de Diana Martínez, quien es una periodista. Vega tenía en sus planes regresar en octubre a la provincia de Oxapampa, pero el rotundo éxito del relato audiovisual hizo que aplazara su retorno.

En una entrevista con el diario de circulación nacional Correo, la actriz mencionó que decidió mudarse y dejar atrás a la caótica ciudad limeña debido a que pensó “que ya no iba a actuar” ; sin embargo, estando en Oxapampa la llamaron para que sea partícipe de la telenovela Luz de luna. “Con esta profesión, uno nunca sabe nada y menos después de la pandemia. Los actores han sufrido bastante”, sostuvo la artista.

Asimismo, contó que adquirió un terreno en la selva central junto con su hermano, para ir a vivir cuando quisiese, pero todo sucedió más pronto de lo imaginado.

“Ya había logrado lo que quería como actriz: había hecho televisión y teatro, es decir, había hecho lo que me gustaba. Con mi hermano, me compré un terreno en Oxapampa y pensé que iría cuando quisiera, y en ese mismo año salí embarazada y así gestando me fui en pandemia”, dijo la figura de televisión.

Además, Mariajosé Vega reveló que se encuentra viviendo en una ecoaldea junto a otras 13 familias , conformadas por padres jóvenes como ella. “Nos llevamos maravilloso con nuestros vecinos. Es una ecoaldea, llegamos al sitio soñado, la idea es hacer cosas autosostenibles. Ahora todos nos hemos ido a vivir allá: mis hermanos, mi mamá y hasta mis sobrinos”, agregó.

La intérprete de Diana Martínez mencionó también que el inicio de la pandemia no fue tan alarmante para ella como lo fue para su familia.

“Mi papá (Toño Vega) me contaba que tenía que acostumbrarse a la mascarilla y nosotros allá estábamos al aire libre. Estuve en el lugar y en el momento indicado, y no sufrí tanta ansiedad como mis compañeros actores”, concluyó Vega.