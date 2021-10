Lourdes Sacín elogia labor social de Magaly Medina: Tiene su corazoncito

Lourdes Sacín opinó sobre la labor social de Magaly Medina, quien llevó tanques cisterna y víveres a familias de San Juan de Lurigancho tras el corte de agua que sufrieron hace algunas semanas. La periodista destacó la muestra de solidaridad de la conductora, a pesar de las diferencias que mantiene con ella.

En conversaciones con un medio local, la comunicadora reveló que aplaude lo que hace la figura de ATV y busca siempre la objetividad en los informes que comparte en sus redes sociales.

“Hay veces que puedo apoyar un acto de Magaly (Medina). Por ejemplo, cuando ayudó a Dalia, cuando fue ayudar y a dar agua a la gente de San Juan de Lurigancho y veo que se le sale su corazoncito ”, acotó la periodista.

“Por más problemas que tenga con ella, lo aplaudo... Yo lo aplaudo, yo digo ‘qué bien que haya hecho esto’. Lo pongo, lo celebro”, agregó a El Popular.

En otro momento de la charla, habló sobre el periodismo de espectáculos y su postura respecto a ello. “Yo he hecho todo, o sea yo he hecho más policiales e investigaciones (...) Yo no sanciono a los periodistas de espectáculos, cuando salí y volví a trabajar estuve como reportera de ‘EBT’, pero renuncié porque no me gustaba seguir a los chicos reality”, señaló.

Lourdes Sacín sobre OnlyFans de Xoana González

Xoana González contó a mediados de agosto que se compró un departamento gracias a lo ganado en la plataforma de videos explícitos OnlyFans. La exreportera opinó sobre esta nueva adquisión.

“Todo bien, se gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo porque quizás jóvenes desorientados podrían imitar eso en vez de estudiar y buscar dinero fácil”, comentó en sus redes sociales.