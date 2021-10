La voz senior: usuarios piden no ver a Magaly ni a Gisela y sintonizar el programa de Latina

La voz senior se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión peruana. Durante las últimas semanas, el concurso de canto de Latina, que cuenta con la participación de Tony Succar, Daniela Darcourt, Eva Ayllón y el dúo Pimpinela como jurados, ha logrado conquistar los corazones de millones de televidentes y protagonizar así una reñida competencia contra los espacios de entretenimiento de Magaly Medina y Gisela Valcárcel.

El éxito del reality de Latina ha hecho que usuarios en redes sociales promuevan su sintonía e incentiven a no ver más Reinas del show ni Magaly TV, la firme. “ No más Gisela Valcárcel, no más Magaly Medina en un país de Tony Succar y Daniela Darcourt ”, escribió uno de ellos.

PUEDES VER: Tony Succar elegió al último participante de su equipo para la etapa de conciertos

La voz senior

Al ver dicha publicación, muchos más cibernautas se sumaron a esta posición. Aseguraron que era mucho mejor ver La voz senior, sobre todo por los emotivos momentos que protagonizan los adultos mayores en dicho programa. “Ya no vemos a Gisela porque desune a las peruanas”, “Alisten los pañuelos que mañana se llora” y “Que mañana lloraremos con más ganas dicen en La voz senior (sic)”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en Twitter.

Usuarios promueven sintonía de La voz senior. Foto: captura de Twitter

La voz senior: Peter Jiménez abandona la competencia

Peter Jiménez abandonó repentinamente La voz senior. Según el participante del equipo Eva Ayllón, su salida se debió a motivos personales.

“Quiero, de verdad, disculparme ante ustedes, debido a que no puedo cumplir el sueño que traía desde hace muchos años debido a un inconveniente que se me presentó en Venezuela”, mencionó en un video enviado a la producción.