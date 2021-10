Juliana Oxenford responde a Beto Ortiz y Butters: Delante de mis hijas me gritaron roja

Juliana Oxenford, conductora del programa informativo Al estilo Juliana, se manifestó debido a la tensa situación que viene teniendo con sus homólogos Phillip Butters y Beto Ortiz, ambos de Willax TV, casa televisora desde donde, señaló, la han estado atacando.

“No éramos amigos, nunca lo hemos sido. Pero hemos coincidido en algunos puntos, porque yo siempre he defendido la libertad de expresión, porque yo siempre he defendido todas las voces, por más de que algunas no me gusten y la de ahora de Beto Ortiz me gusta menos que antes”, comenzó subrayando la periodista en su programa.

Al respecto, señaló que se ha mantenido en silencio todo este tiempo para no dar cabida a este tipo de peleas, a pesar de la múltiples ocasiones en las que han arremetido contra ella por su postura política. “Todo este tiempo me he quedado callada con relación a este tema”, aclaró.

También mencionó que, pese a no compartir la opinión de sus colegas, el Ministerio Público no debe intervenir ni investigarlos. “Me parece peligroso que esto suceda. Porque el Estado no tiene que controlar algo que es fundamental: la libertad de expresión”, explicó.

Además, añadió: “Yo a diferencia de estos señores sí soy coherente (...) Sabiendo lo que me iba pasar, sabiendo que me iban a llamar terrorista en la calle, sabiendo que ayer una tipa delante de mis hijos me gritó roja, me quedé callada porque estaba delante de mis hijos”.

Juliana Oxenford siempre ha manifestado su opinión en televisión, a pesar de que en muchas oportunidades ha sido criticada por ello. Hace poco señaló a Mario Vargas Llosa por las polémicas declaraciones que el Nobel de literatura emitió respecto a la situación política en América Latina.