Juliana Oxenford a Mario Vargas Llosa: “Escriba y mejor no se meta en política”

Juliana Oxenford, una de las figuras más populares de la televisión peruana, arremetió contra Mario Vargas Losa por sus polémicas declaraciones sobre la situación política en América Latina. A través de su cuenta oficial de Twitter, la periodista cuestionó que el escritor peruano afirmara que “lo importante no es que haya libertad en las elecciones, sino votar bien”.

“ Escriba, señor Vargas Llosa, escriba. En política mejor no se meta y menos para esto . Conclusión: si no votan como yo, no votan bien”, fue el contundente mensaje que dejó la conductora de ATV Noticias, al estilo Juliana en su publicación.

Juliana Oxenford y Mario Vargas Llosa

De esta manera, Juliana Oxenford deja claro que rechaza totalmente la postura del Nobel de Literatura, quien es autor de libros como La ciudad y los perros, y La tía Julia y el escribidor.

Juliana Oxenford se pronunció por el día del periodista en el Perú.

Como se recuerda, durante la última campaña presidencial, Mario Vargas Llosa le dio su respaldo a Keiko Fujimori. Además, aseguró que la candidata de Fuerza Popular era el mal menor frente a Pedro Castillo, entonces candidato por Perú Libre.

Juliana Oxenford celebra el Día del Periodista

El último viernes 1 de octubre, Juliana Oxenford celebró el Día del Periodista recordando los inicios en su carrera profesional con una publicación en Instagram. Junto a dicho post, la comunicadora adjuntó una fotografía de una época en que realizaba trabajo de calle.

“No es una profesión, es un estilo de vida. Veinte años después, aquí seguimos celebrando un año más. ¡Feliz Día del Periodista!”, escribió Oxenford en el post que superó los 29.000 ‘me gusta’.