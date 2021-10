Jonathan Maicelo: delincuentes armados asaltaron su gimnasio y se llevaron costosa cadena

Jonathan Maicelo fue víctima de la delincuencia. El pugilista peruano denunció que personas armadas irrumpieron en su gimnasio ubicado en Pueblo Libre y le robaron una cadena de oro valorizada en aproximadamente 18.000 soles, un teléfono móvil y un reloj.

En declaraciones a Latina, el boxeador contó que el pasado miércoles 29 de setiembre, alrededor de las 10.00 p. m., dos delincuentes ingresaron al local y lo encañonaron. Él se encontraba con otras dos personas dentro del establecimiento.

Los ladrones se llevaron sus pertenencias. Ante ello, agregó que las autoridades investigan el hecho.

El deportista es dueño del gimnasio Fighter Fit, ubicado en la cuadra 10 de Pueblo Libre. Según personal que lo acompañó, están llevando el tema con mucha reserva.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo fue parte de uno de los videos del canal No te piques TV. El boxeador peruano dio cátedra a los youtubers Clayton Thomas ‘Gringasho’ y Alejandro del Carpio en una de las secuencias del material audiovisual.

Denuncian a Jonathan Maicelo por agredir a joven

Amor y fuego presentó imágenes de la detención de Jonathan Maicelo, quien fue denunciado semanas atrás por agredir a un joven en la vía pública.

El denunciante contó que él lo golpeó sin razón alguna. “Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza a atacar”, contó.

Por su parte, Maicelo se excusó del hecho. “Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, dijo en su defensa.