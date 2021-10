Daniela Darcourt llora al recibir sorpresa por sus 16 años de vida artística

Daniela Darcourt cumplió 16 años de carrera artística el último 30 de septiembre y para celebrarlo sus familiares, amigos y equipo de trabajo le prepararon una gran sorpresa. A través de su cuenta oficial de Instagram , la salsera, quien se desempeña como entrenadora en La voz senior, compartió un video en el que se ve a sus seres queridos reunidos para agasajarla y alentarla a seguir creciendo profesionalmente.

“ Siempre me quejaba de no haber recibido nunca alguna (sorpresa) en la que no descubra todo antes de, pero esta vez sí que me sorprendieron”, confesó la cantante al inicio de la publicación donde mostró las imágenes de la reunión.

Daniela Darcourt comenzó su carrera musical desde muy pequeña. Foto: composición/ Instagram

En el clip compartido en Instagram, se aprecia a Daniela Dacourt ingresando a un local con los ojos vendados. Al descubrir la presencia de sus más cercanos, la intérprete de “Señor mentira” se conmueve hasta las lágrimas y echa a llorar. Su padre le entregó un ramo de rosas rojas, mientras que su abuela le regaló un cuadro del Señor de los Milagros.

Daniela Darcourt agradece sorpresa por sus 16 años de trayectoria. Foto: Daniela Darcourt/ Instagram

“ Han sido meses difíciles para mí en todos los sentidos y aspectos, pero el que se hayan tomado el tiempo de planear esto para mi, no tiene precio . Yo deje de celebrar hace un tiempo por varias razones, y este año, fue la vida dándome una cachetada diciéndome que para eso estamos aquí, para vivir y celebrar al máximo todas las bendiciones que día a día tenemos”, añadió la salsera en el relato que escribió en Instagram.

“Que el año que venga, sea mil veces mejor que este. ¡Los amo a todos!”, finalizó Daniela Darcourt en su publicación.

