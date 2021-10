Greysi Ortega tras desatinado comentario de Santi Lesmes a Milena Zárate: “No existe”

En declaraciones a El Popular, la bailarina Greysi Ortega fue consultada sobre el fuerte comentario que hizo Santi Lesmes a Milena Zárate durante una edición del programa América hoy, hecho que desencadenó en que la colombiana abandonara en set de Reinas del show en su tercera gala, al exigir una disculpa por parte del director teatral y obtener una negación como respuesta.

Sobre ello, Greysi respondió: “ La verdad es que prefiero no opinar del señor, no lo conozco muy bien, no sé por qué es conocido ni nada y no puedo opinar de alguien que no existe en mi diccionario”.

Asimismo, la comunicadora que la entrevistaba le preguntó si en un futuro no muy lejano aceptaría formar parte de los programas de baile que conduce la señora Gisela Válcarcel. La hermana de Milena Zárate señaló que “sería un reto”, a pesar de que es conocida por su experiencia en el baile y no sería ajena a dicha oportunidad.

De igual manera, sobre competir en la misma pista de baile que su hermana Milena, acotó: “Yo creo que ya pasamos esta etapa de estás o no estás. Ahora, ambas podemos estar en el mismo set de televisión con mucha tranquilidad, obviamente que sería un reto porque nos compararían de quién es mejor bailando o cualquier otra cosa . Yo no voy a competir con ella ni contra nadie, yo voy a demostrar de lo que estoy capacitada y lo que estoy dispuesta a hacer”.

Por otro lado, contó que su matrimonio con Ítalo Villaseca va mejor que nunca, pero recalcó que “al inicio no fue color de rosa” debido a que decidieron contraer matrimonio muy jóvenes.

Milena Zárate abandona el set de Reinas del show tras discusión con Santi Lesmes

La participante de Reinas del show Milena Zárate se retiró del escenario debido a que Santi Lesmes no le pidió disculpas tras los últimos comentarios hacia su persona. La cantante señaló que el productor hizo apreciaciones inapropiadas en la última gala y durante una edición del programa América hoy, cuando le hizo recordar su pasado con su expareja Edwin Sierra.

“Yo te digo una cosa: que por lo menos pidas una disculpa. Porque si yo hago un comentario tuyo y tú haces un comentario mío, aprende a dar y recibir aquí”, arremetió Milena contra Santi.}

A lo que Lesmes respondió: “No, no, no es el caso”. Aguantándose las lágrimas, Milena se disculpó con Gisela y expresó que no puede “bailar así”.