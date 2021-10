Duilio Vallebuona agradece el apoyo tras anunciar su graduación: “Si yo pude, ustedes también”

Duilio Vallebuona atraviesa un buen momento profesional, pues este viernes 1 de octubre anunció que logró terminar la carrera de Administración de Empresas. El exintegrante de Esto es guerra y Combate compartió su emoción con sus seguidores de las redes sociales a través de una publicación, en la que contó que al fin se pudo graduar luego de 11 años de haber ingresado a la universidad.

Los mensajes de felicitaciones para el tenista peruano no tardaron en llegar, sus seguidores abarrotaron su bandeja de mensajes con cariñosas palabras. Así lo confirmó él mismo en sus historias de Instagram este domingo.

“¡Gente! Quería agradecerles a todas las personas que se han tomado un momento para escribirme, felicitarme, lo que sea, en verdad he recibido miles de miles de mensajes. Quería agradecerles de corazón”, comentó el modelo.

Duilio Vallebuona ingresó a Esto es guerra en 2016 y luego pasó a integrar las filas de Combate, donde se convirtió en uno de los mejores competidores. Foto: Duilio Vallebuona / Instagram

“La verdad es que estoy bien sorprendido porque la noticia ha salido hasta en la prensa, no me lo imaginaba. Agradecer a los diarios, agradecer a toda la gente que me ha apoyado. Y si yo pude, ustedes también pueden ¡Vamos!”, continuó el ex chico reality.

Además, Duilio Vallebuona se animó a responder algunas dudas de sus curiosos fans, quienes aprovecharon para preguntarle por qué estudió Administración de Empresas. “Quería tener mi propia empresa, obviamente si estudias Administración de Empresas, lo más lógico es que vas a saber administrarla”, explicó.