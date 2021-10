Diego Luna: “Es el momento para que nuestras historias salgan al mundo”

Desde Madrid

El actor, productor y director mexicano Diego Luna, que hoy será galardonado con el Premio Platino de Honor en reconocimiento a su prolífica carrera en cine, hizo un llamado a la comunidad iberoamericana a estar unidos en bloque y aprovechar la oportunidad que nos dan las plataformas como herramientas para contar nuestras propias historias.

“Tenemos una gran responsabilidad y oportunidad para contar nuestra historia como nadie más puede contarla, no dejemos que otros lo hagan. Es el momento para que nuestras historias con nuestro punto de vista y perspectiva salgan al mundo. Hay que recordar que en bloque somos más fuertes”, dijo ayer durante la rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Madrid (España) donde se celebra la octava edición de la gala.

“Las plataformas también han venido a traer oportunidad a los jóvenes, a voces que buscan su color, su tono, su lenguaje. Yo recuerdo finales de los 90, había un cine independiente al que quería pertenecer, pero que empezó a desaparecer. De repente llegaron las plataformas que se convirtieron en una necesidad y una apuesta. Además, sirvieron como herramientas para que no tengamos que pensar en una sola estructura. Hoy puedes iniciar tu historia en un teléfono y terminarla en el cine”, agregó.

A sus 41 años, el protagonista de películas como Y tu mamá también y Rogue One recibirá el máximo reconocimiento de los Premios Platino, y se sumará a otras grandes estrellas como Sonia Braga, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Raphael. “Este premio llega en el momento justo de mi vida porque sin duda hay un momento en que empiezas a replantearte cosas, que según tú ya las tenías claras y necesitas alicientes, saber que hay cierta confianza en lo que todavía puedes hacer”.

Luna protagonizó Y tu mamá también junto con Gael García Bernal y Maribel Verdú. Foto: difusión

En un discurso por demás inspirador, Luna confesó que la pandemia lo hizo reflexionar sobre si lo que hacía era realmente importante. “Cuando te encierran en casa y se trata de sobrevivir y aguantar, te preguntas si lo que haces tiene sentido o no, y si deberías estar en la calle ayudando a la gente”.

Añadió que busca hacer cosas que lo reten constantemente. “Que me pregunten, que me hagan pensar, que se mude a una conversación en una sobremesa. Conforme pasa el tiempo tengo la responsabilidad de llevar un proyecto con una reflexión, no tenemos tiempo de vivir en esta desigualdad, no podemos seguir haciéndole daño a la tierra. Tenemos que cambiar y las historias pueden detonar estas cosas”.

En otro momento, el intérprete dijo que su faceta como activista social surge de la necesidad de hacer lo que le corresponde. “Desde que era niño generaba mucha atención, al principio solo hablaba de mí, hasta que me di cuenta de que eso no tiene ningún valor ni sentido, sino desviar la atención hacia esas cosas que me preocupan, ser la voz de aquellos que no la tienen y lo merecen”.