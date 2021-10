Demi Lovato reflexiona sobre la posibilidad de tener hijos: “Solía tenerlo muy claro”

La artista estadounidense Demi Lovato sorprendió con nuevas declaraciones respecto a la posibilidad de convertirse en madre en un futuro no muy lejano. Como se recordará, en marzo del presente año la cantante se declaró pansexual y develó sus dudas sobre contraer matrimonio, sin embargo, afirmó que eventualmente le gustaría tener hijos adoptados.

Bajo esa premisa, en una reciente entrevista con el programa Today, la cantante aseguró que ahora prefiere no hacer predicciones sobre su futuro, ya que quiere disfrutar al máximo del amor que le brindan sus seres más queridos.

“ No lo sé, la verdad, solía tenerlo muy claro, pero ahora que me aproximo a mis 30 y sigo sin tener hijos, la verdad es que me encuentro muy bien . Sigo teniendo instinto materna”, señaló a dicho espacio. Así también, reveló que hasta hace poco no concebía un futuro sin hijos. “Solía pensar que sí, que algún día tendría niños y que me encantaría”, añadió la artista.

En lo que al terreno sentimental se refiere, Demi Lovato ya ha explicado que puede encontrar el amor en una mujer o en un hombre, pues su orientación sexual (pansexual) describe una atracción, ya sea sexual o sentimental, centrada en las cualidades de las personas, sin importar su sexo biológico.

“ Soy una persona fluida, así que podría salir con chicos y con chicas. Me identifico como pansexual, lo que significa que me atraen los seres humanos, con independencia de su identidad de género. Me da igual si eres una persona no binaria como yo , heterosexual o de género fluido. Yo no pongo límites de ese tipo a la hora de compartir mi amor”, aseguró.

La última relación sentimental de la cantante provocó una decepción en ella, ya que solo pasaron unos meses desde que se confirmó su romance con el actor Max Ehrich hasta que ambos anunciaron su compromiso matrimonial, el cual unas semanas más tarde llegó a cancelarse.

Demi Lovato reveló que tuvo encuentro con alienígenas

La intérprete de “Warrior” contó en una entrevista a la NBC que tuvo un encuentro con extraterrestres, lo cual calificó como “una experiencia hermosa y alucinante”.

La cantante se encontraba en el desierto en el estado de California cuando vio una especie de platillo volador en el cielo y sintió que el vehículo la seguía.

“Salimos al desierto en Joshua Tree (California) y básicamente vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos, era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros como si me siguiera”, indicó al principio de su relato.