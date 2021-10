Britney Spears: cronología desde estar bajo la tutela de su padre hasta su libertad absoluta

No ha sido fácil ser Britney Spears. El aprovechamiento de los bienes que ella consiguió por parte de su padre la ha sometido a una situación triste e incómoda, que incluyó el hecho de que su progenitor la tuviera vigilada, revisara sus mensajes e incluso espiara sus llamadas. Estos sucesos serán contados en Britney vs. Spears de Netflix, serie que promete mostrar la realidad que nadie ha contado sin censura sobre los momentos que atravesó la cantante y de los cuales recién pudo salir hace unos días.

En esta nota, te presentamos una cronología que narra el ascenso, la caída y el resurgimiento de Britney Spears, la diva estadounidense de 39 años que por fin pudo gritar a los cuatro vientos su libertad, luego de que el 30 de septiembre la jueza Brenda Penny anulara la tutela que la mantenía bajo la responsabilidad de su padre, James Spears.

Britney Spears

Los inicios

Britney Spears nació en 1981 y desde muy pequeña, participó en el programa de televisión The Mickey Mouse club con Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling. Apenas cinco años después, en 1997, firmó su primer contrato discográfico, y lanzó su sencillo Baby one more time, que formaba parte del álbum del mismo nombre y que fue publicado 1999.

Carrera en ascenso

La carrera de Spears creció rápidamente. Lanzó su segundo álbum en el 2000. Fue invitada al Super Bowl en 2001 y protagonizó su primera película, Crossroads, en 2002. En 2005, ganó su primer y único Grammy por Toxic.

Comienzan los problemas

En el 2007, entró en dos ocasiones a rehabilitación y después se rapó el cabello en Los Ángeles. En 2008, la hospitalizaron dos veces por motivos psiquiátricos, y le impusieron una tutela judicial, en la que su padre, Jamie Spears, y un abogado tomaron el control de sus asuntos comerciales e incluso personales.

Vivir bajo tutela

Bajo la tutela, Britney publicó álbumes musicales, participó como jueza en el programa The X factor y continuó con giras y apariciones públicas en los escenarios. Sin embargo, apareció por última ocasión frente al público en octubre de 2018 en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

La lucha por ser libre

En 2019, anunció una pausa laboral indefinida, y canceló una presentación que tenía preparada en Las Vegas. Ese mismo año, ingresó a un centro de salud mental y compareció ante el juez de Los Ángeles, quien ordena una evaluación de la tutela. Ese mismo año, comenzó el movimiento #FreeBritney, pues sus seguidores consideraron que la cantante estaba retenida contra su voluntad por la tutela.

Acciones legales

En 2020, un abogado de Britney pidió que se sustituya a su padre como tutor. En abril de este año, Spears pidió dirigirse personalmente al tribunal que lleva su tutela. El movimiento en redes sociales de #FreeBritney comenzó a crecer y finalmente habló ante el juzgado el 23 de junio. Ese día, la cantante expresó que lo único que quiere es recuperar su vida normal.

Un nuevo abogado

El 14 de julio, Britney admitió que la tutela le impide volver a casarse o tener más hijos. Sin embargo, la cantante no había presentado los documentos legales necesarios para poner fin a la misma. Tras la renuncia de su abogado designado por el tribunal, Samuel Ingham, la jueza del máximo tribunal de Los Ángeles, Brenda Penny, aprobó que Mathew Rosengart sea el nuevo representante de Spears, lo que significó la primera vez que la cantante pudo tomar una decisión sin necesidad de consultárselo a su progenitor.

Luz al final del túnel

El 13 de septiembre, Britney hizo público mediante redes sociales que se casaría por tercera ocasión; pero esta vez con su novio actual, el entrenador personal Sam Asghari. Unos días después, pidió a la jueza Penny que se terminara la tutela con el fin de que pudiera contraer matrimonio, después de que oficializara el acuerdo prenupcial. Finalmente, el 30 de septiembre la magistrada anuló la tutela de su padre.