Tula Rodríguez recuerda su primera vez como bailarina de televisión: “Me muero si mi hija lo hace”

Tula Rodríguez contó cómo fue que se animó a asistir a un casting para ser bailarina en uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana durante los años noventa. La conductora de En boca de todos aseguró que inició en la pantalla chica cuando era solo una niña, cerca de la edad que tiene actualmente su hija Valentina.

“Tenía menos de quince años, era una niña, no entiendo cómo la verdad. Yo me muero si mi hija lo hace. Primero me fui a un concurso de Señorita Lima, donde perdí obviamente”, narró entre risas la exbailarina para el programa Estás en todas.

“De ahí hubo un concurso de talentos y gané el Miss talento. De ahí me dijeron para estar en el staff de bailarinas, yo me asusté porque además estaba en el colegio. Fui al casting con mi mamá y Julio Cevallos era quien decidía y dijo ‘ya, que esa chiquita se queda’, me hizo bailar y quedé”, continuó.

Por otro lado, Tula Rodríguez quedó sorprendida al hacer el recuento de todos los proyectos que realizó como artista, pues ya tiene varios años de trayectoria. “Sí pues, he hecho varias cosas, ¿no?”, dijo pensativa.