Sech, Daddy Yankee y J Balvin estrenan el videoclip del remix de “Sal y perrea”

Una nueva versión de “Sal y perrea” ha llegado para poner a todos a bailar. El éxito musical del panameño Sech regresa esta vez con los artistas Daddy Yankee y J Balvin. Los tres unieron talentos para darle vida a este nuevo tema y el resultado ha satisfecho todas las expectativas.

El tema, originalmente de Sech, fue un éxito al convertirse en un trend de Tik Tok, pero con este feat el panameño apostó por subir su canción a un siguiente nivel.

La canción fue estrenada con un videoclip en el que tienen aparición el intérprete de “Gasolina” y el cantante de “Ay vamos”. El video está grabado en un ambiente veraniego y el ‘Big Boss’ se luce manejando una lancha acuática con forma de auto.

Esta producción musical está bajo el sello de Rich Music y cuenta con la participación en la producción musical de los productores Dimelo Flow y Cerebro. El video se grabó a las afueras del FTX Arena, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos, que es casa de los Miami Heat de la NBA.

Daddy Yankee ya ha trabajado junto con Sech en temas como “Definitivamente”, “Confía” y “Relación remix”. José ha compartido con Sech en temas como “La luz”, “Una nota”, entre otros. Sech está nominado a los Latin Grammy 2021 en la categoría mejor canción urbana con el tema “A fuego”, interpretado por la cantante colombiana Farina.

La canción que fusiona las voces de los tres reguetoneros llega en una semana de polémica en el género urbano luego de que la Academia Latina de la Grabación publicara una lista de nominados para los próximos Latin Grammy, que tendrán lugar en Las Vegas el próximo 18 de noviembre.

Ante la poca presencia de artistas urbanos entre los nominados, J Balvin propuso un boicot y exhortó a sus compañeros a no asistir a la ceremonia.

Residente responde a J Balvin por tratar de boicotear los Latin Grammy

El rapero se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y publicó un video de más de dos minutos en el que se dirigió directamente a J Balvin explicándole por qué su postura era errónea, pues para él los Grammys sí valoran a los artistas.

“ Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando? ”, cuestionó Residente.

Así también, el puertorriqueño señaló que existen varios artistas del género urbano que a diferencia de él sí se han ganado el éxito con buena música y merecen ser candidatos de los Latin Grammy. Entre ellos figuran C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Akapellah, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, Jhay Cortez, Farina, Myke Towers, Rafa Pabon, Youtuel y Beatriz Luengo, Camilo, Juan Luis Guerra y Natalia Lafourcade.