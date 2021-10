Rosángela Espinoza se coloca piercing en la nariz: “No es canje”

La modelo Rosángela Espinoza suele compartir con sus seguidores anécdotas y memorables momentos de su vida. Y este domingo no pudo evitar hacerlo una vez más, pues decidió hacer partícipes a sus fanáticos de su perforación nostril . La participante de Esto es guerra acudió acompañada por su sobrina Blanquita a una galería para comprar la joya que se pondría en la nariz.

“ Siempre lo tuve en mente, pero nunca llegó el momento. Me voy a hacer un piercing , aquí en la nariz”, dijo señalando con su dedo sus vías nasales.

Minutos después, mostró la joya elegida para proceder a realizarse la perforación y lucir su nuevo piercing.

“Hace tiempo que no me compraba una argollita, ahora ya me compré. También voy a comprar para mi ombliguito” resaltó Espinoza.

Mientras mostraba la galería con todos los accesorios que contenía, dio a conocer que no solo se haría un “huequito en la nariz”, sino que también optaría por una perforación en el lóbulo de su oreja derecha. En las siguientes historias, la tiktoker lució sus dos nuevos aretes en la oreja derecha y aseguró que “no duele para nada”.

Finalmente, llegó el momento tan esperado por la influencer y, ya instalada en el local de tatuajes y piercings, comentó que se encontraba nerviosa. Sin embargo, para suerte de Rosángela Espinoza, todo salió bien, e instantes más tarde posó con su nueva adquisición.

Asimismo, Rosángela recalcó: “ No es canje, ah ”, entre risas, señalando que ella había pagado por el servicio.

Finalmente, aprovechó para mostrar un arete que compró para su ombligo y escuchó las recomendaciones que le brindó el perforador para evitar una posible infección de la herida.

“Nada de pescados, cigarros, playa, piscina por un mes, porque es una herida abierta, así que tenemos que cuidarla”, mencionó el especialista en piercings para el video de la deportista.

Rosángela Espinoza realiza divertidos tiktoks al estilo de la serie El juego del calamar

La serie surcoreana El juego del calamar ha sido todo un éxito en la plataforma de Netflix y en redes sociales. Es por eso que una de sus escenas más populares fue inspiración para que muchos internautas crearan un challenge en Tiktok. Rosángela Espinoza fue una de las figuras de la televisión que se sumó a este trend.

En el clip participaron otros amigos de la influencer. En las imágenes, el grupo replica el juego de luz roja, luz verde, que forma parte del primer capítulo de la serie coreana. “El que se mueve pierde”, escribió.