Residente reveló que J Balvin lo llamó llorando para que no lo criticara

Hace dos días, J Balvin emitió un tuit que se volvió viral al revelar él que estaba en contra de los Grammy Latino por considerar que la academia aún no acepta al reguetón y solo se interesa como parte del show. Tras esas declaraciones, Residente comparó la música del intérprete con un carrito de hot-dogs.

“Tienes que entender, José. Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, declaró el intérprete de “Atrévete te te”.

Por su parte, J Balvin no tuvo mejor idea para responderle a Residente que crear una nueva línea de ropa con la imagen de de un carrito de hot dog, alusiva a la controversia.

J Balvin saca nueva línea de ropa inspirada en las críticas de Residente

“Nuevo merch / New merch. El negocio $ocio”, fueron parte del post del cantante, quien invitó así a sus seguidores a comprar sus productos por su página web.

Hace una hora, Residente se enteró de la jugada de J Balvin y grabó un video de cinco minutos para responder. “Yo no estoy pendiente a las redes sociales. Mi hermanos me la manejan casi todo el tiempo. Por eso siempre llego tarde a ver las pendejadas que suben. José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres”, dijo en un principio.

El intérprete de Latinoamérica, dijo que es un hombre de palabra a diferencia de él y pidió que su padre le enseñe valores. “Dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocios, no todo en la vida es dinero. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste con Rebeca León ni Juanes después de que te ‘treparan’ la carrera al cielo” . También reveló que Balvin lo llamó llorando en un comienzo pidiendo que no lo critique, pero que más tarde lo llamó falso por WhatsApp mientras que en redes sociales le respondía que respetaba su opinión.

Residente afirma que J Balvin no tiene talento

René declaró en el video que él sí es un hombre real. “Hermano, yo soy el mismo por las redes, frente tuyo con mis 1.000 errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero al menos soy real, soy honesto, soy una sola persona no veinte personas distintas como tú, cabrón” , agregó enojado.

Asimismo, recordó el comentario de los Latin Grammy. “Él no dio su opinión, hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo, artistas como los gaiteros de San Jacinto de Colombia que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida a sus casas”, prosiguió.

Finalmente, cerrando el vídeo, Residente mencionó con firmeza que J Balvin no posee talento: “Y tú en tu viaje de ego, o sea, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, pides que lo boicoteen, aunque tengo que admitir de corazón que tienes un talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que sí lo tienes”.