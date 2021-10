“No lo conocí y sufrí mucho por eso”: Elías Montalvo se conmueve hablando sobre su papá

Elías Montalvo no pudo contener las lágrimas durante su participación en El reventonazo de la Chola. El ‘guerrero’ visitó el set de América y recordó su tiempo en el programa conducido por el personaje de Ernesto Pimentel, sus orígenes en la pantalla chica. Chabuca también le mostró fotografías familiares que emocionaron al chico reality.

La Chola Chabuca le mostró al tiktoker conmovedoras imágenes familiares. Primero le enseñó una foto suya de pequeño y le preguntó qué le diría al niño Elías. Ante esto, el ‘guerrero’ resaltó los valores que le inculcó su abuelo , incluyendo el de perseguir sus sueños. También vio una fotografía con su mamá y su abuela, tomada cuando él estudiaba gastronomía.

El tono cambió cuando Elías vio una fotografía de su papá y empezó a llorar. El conductor le preguntó qué le diría hoy su padre. Ante ello, el ‘guerrero’ contó que sufrió mucho por no conocerlo.

“Siempre me decía: ‘¿Por qué mi papá no estuvo conmigo?, ¿por qué se murió?’. Siempre lo necesité” , comentó Elías entre lágrimas. Agregó que él sabe que su padre siempre ha estado con él desde el cielo, cuidándolo “aunque no lo haya conocido”. “Yo sé que él me cuida y él me ve”, agregó.

Elías contó cómo fue que su padre falleció. Explicó que fue un accidente laboral, al perder la estabilidad en una escalera. Detalló que se golpeó la cabeza, y, a pesar de lograr ponerse de pie nuevamente, tenía sangre saliendo de sus oídos, nariz, y boca. “El mismo día mi mamá estaba en el hospital dando a luz”, agregó.