Natalie Vértiz defiende a Johanna San Miguel tras ser calificada como “Mumm-Ra”

Natalie Vértiz, conductora del programa Estás en todas, aprovechó un momento para comentar las diversas bromas de los conductores Diane Ferrer y José Figueroa, de Esto es guerra Puerto Rico, sobre Johanna San Miguel.

Los conductores boricuas la tildaron de ”Mumm-Ra”, el famoso personaje de la recordada serie ThunderCats o Felinos cósmicos, donde el mencionado es un hechicero autoproclamado como “el que no muere”.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra. Si no la conoces, es una momia. (…) Y como eres loca, para las locas tenemos la medicina. No te preocupes que esto te va a llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tú estás”, le dijo el presentador José Figueroa. Ante estas ofensas, la ‘guerrera’ Alejandra Baigorria lo tildó de malcriado.

Frente a este hecho, la exmiss Perú también comentó. “No sé qué les está pasando para meterse con nosotros, con Esto es guerra, para meterse con Johanna San Miguel y decirle todos los apodos del mundo al programa. La verdad, no sé qué están buscando”, dijo tras calificar sus bromas como de mal gusto e innecesarias.

Natalie Vértiz señaló que la popular ‘mamá leona’ se encuentra en su mejor momento a los 50 años, y señaló que está más regia que nunca. Sin embargo, Choca Mandros, coconductor, reveló que en realidad la “chata” fue quien comenzó con los calificativos al llamar “cabeza de desodorante” al conductor de EEG Puerto Rico.

Aun así, Choca aclaró riendo: “No defenderé a los boricuas, pero Johanna arrancó, prendió la ‘mechita’ al decirle al conductor (de EEG Puerto Rico) ‘cabeza de desodorante’”.

Sin embargo, la esposa de Yaco Eskenazi no se mostró de acuerdo y siguió defendiendo a la actriz. “Pero decirle Mumm-Ra a mi ‘chata’ que está regia, que varias quisieran estar como ella, cómo le van a decir eso... Todos los años se renueva, la has visto en su cuenta”, finalizó.