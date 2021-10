Natalie Vértiz contó cómo Yaco Eskenazi la impulsó a ser mejor competidora en Esto es guerra

La modelo Natalie Vértiz y su esposo, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya, Yaco Eskenazi, tienen una de las relaciones más estables y maduras del mundo del espectáculo, pues los años de convivencia y amistad han ayudado a forjar un fuerte vínculo armonioso entre ambos. La pareja tuvo oportunidad de conocerse en el reality Esto es guerra, cuando eran competidores y representaban a un mismo equipo.

Es por ello que, durante el programa Estás en todas de este 2 de setiembre, y a puertas de un enfrentamiento entre los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ peruanos y los miembros de EEG Puerto Rico, la conductora recordó el papel motivador que jugó Eskenazi durante su debut como chica reality.

Vértiz propuso a su esposo como coach del equipo de EEG Perú, quienes se tendrán que enfrentar la equipo puertorriqueño en la primera semana de noviembre. La modelo aseveró que el padre de sus hijos “es capaz de motivar en solo cinco minutos”.

“ Yo creo que Yaco debería graduarse como coach. Creo que si Yaco le habla unos cinco minutos al equipo de EEG Perú las cosas van a cambiar . Que les diga la ‘veri, veri’”, señaló Natalie Vértiz, quien espera que esta vez el equipo peruano sea el victorioso.

“Que les diga lo que me dijo a mí cuando empecé en Esto es guerra, que parecía que tenía dos enanitos en las piernas porque no avanzaba. Basta que me diga Yaco Eskenazi ‘tú puedes’ y allí ya me la creí. ¿Por qué crees que yo competía con Kina Malpartida? Por Yaco Eskenazi”, añadió entre risas la también empresaria.

Los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ peruanos se batirán en duelo el 8 de noviembre en nuestro país, en los estudios de Pachacamac. El equipo peruano debe mantenerse enfocado, puesto que perdieron en sus dos previos enfrentamientos con el equipo de México y el equipo de Puerto Rico. Esta vez esperan la revancha en casa, y harán todo lo posible por que el trofeo se quede aquí también.

Natalie Vértiz defiende a Johanna San Miguel tras ser calificada como “Mumm-Ra”

Tras los diversos ataques a Johanna San Miguel por parte de los miembros de Esto es guerra Puerto Rico, la modelo Natalie Vértiz no dudó en defender a su querida amiga y se pronunció en el programa que conduce, Estas en todas.

Los conductores boricuas tildaron a San Miguel de “Mumm-Ra”, el famoso personaje de la recordada serie ThunderCats o Felinos cósmicos, donde el mencionado es un hechicero autoproclamado como “el que no muere”.

Ante este hecho, la empresaria comentó muy indignada: “No sé qué les está pasando para meterse con nosotros, con Esto es guerra, para meterse con Johanna San Miguel y decirle todos los apodos del mundo al programa. La verdad, no sé qué están buscando”.