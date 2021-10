Magaly Medina sobre cirugías de las hijas de Melissa Klug: “Kardashian peruanas”

La conductora de televisión Magaly Medina se refirió en su último programa a los arreglos que se han hecho las hijas de Melissa Klug tras cumplir la mayoría de edad. Al respecto, afirmó que ellas podían ser conocidas como las nuevas Kardashian peruanas debido a la cantidad de tratamientos estéticos a los que se han sometido. En el mismo reportaje, también contó cuánto les habría costado según su propio cirujano de cabecera.

El programa de Magaly TV la firme revela que operaciones se hicieron las hijas de Melissa Klug. Foto: Canal de YouTube de Magaly TV la firme

“Las hijas de Melissa Klug ya son la versión peruana de las Kardashian, ¿no? Todas se están luciendo en redes sociales mostrando sus nuevas adquisiciones. Y no me refiero a carteras, no me refiero a ropas”, mencionó la conductora de Magaly TV la firme al presentar la nota.

El cirujano plástico Victor Fong conversó con un reportero de Magaly TV, la firme para brindar pormenores sobre las operaciones que se han realizado, hasta el momento, las tres hijas de Melissa Klug. " Tiene un poco de flacidez, y se le tuvo que trabajar a nivel de la pared abdominal”, mencionó el medico, para referirse a una lipomarcación que se hizo Samahara Lobatón.

Por otra parte, aseguró que Gianella Marquina se agrandó la medida de sus bustos a través del método de armonización y, además, se hizo liposucción en algunas partes de su cuerpo para reducir tallas. Mientras que la menor de las hijas de Melissa Klug, Melissa Lobatón, solo se aumentó los pechos.

Toda esta información también ha sido confirmada por Samahara Lobatón, Melissa Lobatón y Gianella Marquina a través de sus redes sociales, en donde han comentado los arreglos estéticos que se han realizado. Esto, debido a que las tres son influencers y tiktokers, y trabajan con su apariencia física en redes sociales.