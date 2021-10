Magaly Medina a Yahaira Plasencia: “No tiene físico para cantar una sola de sus canciones”

En la edición del programa del último viernes 1 de octubre, Magaly Medina no tuvo reparos en opinar sobre el desempeño musical de Yahaira Plasencia. Hace unos días la cantante tuvo una presentación en vivo desde Punta Cana para una reconocida radio nacional, pero la conductora de televisión no dudó en criticar su técnica vocal.

“Le encanta cantar con pista, pero esta vez le hicieron cantar en vivo y ahí como se nota que no estaba bailando y solo parada en el escenario. Pero van a ver como se le va la voz y le falta el aire, esa chica no tiene físico . Es tan joven y un cantante se debe a su público y al escenario donde está parado”, comentó la presentadora de televisión.

La conductora hasta se atrevió a compararla con el cantante Marc Anthony. “Por supuesto tienes que disciplinarte, Marc Anthony no para de bailar, saltar durante todo su concierto y nunca se queda sin voz o le falta el aire como a ella”, expresó.

Medina siguió con su manifestación hacia la salsera. “ No tiene físico para cantar una sola de sus canciones, claro, además, ahí estaba sin el apoyo . Cuando lo hace acá en Lima, nosotros lo hemos dicho siempre y ella se defiende, se apoya mucho en los coros que le sostienen la voz”, aseguró.

“Por eso es que Sergio George, cuando se va a una presentación internacional, prefiere que ella cante con pista, así no le hace un papelón (...) No respira bien, un cantante tiene que aprender de técnica, no tiene técnica desarrollada, ella no sigue estudiando, supongo, canto”, aseveró.

Por último, Magaly Medina contó que Yahaira Plasencia no puede cantar y bailar al mismo tiempo. “Entonces no tiene técnica y canta y se le va el aire y se nota que sufre (...) ¿Han visto que ella no puede moverse ni dar un paso y cantar a la vez? No puede”, finalizó.