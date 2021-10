Magaly indignada tras amenazas de mamá de Paula Manzanal a Jossmery Toledo: “Señora ubíquese”

Magaly Medina se quedó impactada con la forma en cómo Ana Sarmiento, mamá de Paula Manzanal ‘arregla’ los problemas de su hija. Ahora, la señora iría detrás de la expolicía Jossmery Toledo por haber hablado mal de la modelo.

“Ay por favor esa Jossmery, esa tomba, tomba de quinta, esa es la verdad, que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija. Mi hija si es bien lady, pero a mí sí se me sale el rico San Juan de Lurigancho, olvídense porque yo soy de Zárate porque ahí nací” , dijo Ana Sarmiento en sus redes. Estas fueron sus primeras declaraciones tras lo sucedido con Macarena Gastaldo, lo cual parece no haberle importado, pues ni se inmutó a nombrarla.

Tras oír las amenazas, Magaly le recomendó a Sarmiento que piense antes de actuar y no se rebaje a pelearse con las examigas de su hija.

“Esa bronca sí está bien fuerte. Yo creo que uno puede nacer en Zárate, Huacho, cualquier de esos lugares, pero eso no nos hace ‘lieras baratas’; señora ubíquese. Hacer un escándalo en un restaurante, intentar romperle la copa en la cara a alguien, eso no habla bien de alguien. Cómo una mujer se va a rebajar a hacer un espectáculo gratuito, de intentar pegar a otra mujer solo por las cosas que dijo”, dijo en un principio.

Además, remarcó que la violencia no es una forma de poner en su sitio a alguien. “Creo que debemos de conservar la calma, y creo que el amor propio es la dignidad, una mujer digna jamás se va a rebajar a hacer este tipo de líos baratos en un restaurante; yo me moriría de la vergüenza”, señaló Magaly Medina.

La conductora enfatizó en que dar un espectáculo gratuito levantando la voz de forma altanera y cachetear a alguien es algo totalmente inaceptable. Y dijo aseguró que no tiene nada que ver del lugar en el que naciste.

“La forma de solucionar los conflictos no es jalarse las mechas, eso habla pésimo de quien ‘maletea’ y de quien ataca de esa manera; no le hacemos nada bien al movimiento de las mujeres”, finalizó.