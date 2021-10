Janet Barboza se muestra feliz al volver a animar evento en Puerto Maldonado tras cuarentena

La conductora de televisión Janet Barboza retomó su trabajo como presentadora de shows musicales en un evento en Puerto Maldonado el viernes 1 de octubre. Así lo dio a conocer a través de su Instagram, donde subió historias de lo que fue su presentación y recibimiento en el local de música tropical llamado El Huayruro.

Janet Barboza llega el local en el que animó un show. Foto: Instagram / Janet Barboza

Minutos antes de la presentación, Janet Barboza compartió en su cuenta oficial de Instagram el atuendo que usaría en el espectáculo. Asimismo, el lugar se encontraba lleno de personas a quienes divirtió la popular figura del mundo de la cumbia peruana tras conducir por muchos años el famoso programa La movida de Janet.

De esa forma, afirmó: “Gracias infinitas, mi gente de Puerto Maldonado. Lleno total”. A su vez, aseguró que esta no era la primera vez que la selva la recibe con tanto cariño en sus visitas laborales. Por último, aseveró: “Siempre los tendré en mi corazón, hoy fue una noche mágica”.

Este sábado 2 de octubre, la modelo mostró un paseo de recreación que tuvo a las afueras de la ciudad de Puerto Maldonado y narró detalles turísticos con la finalidad de invitar a sus seguidores a conocer la Amazonía de Madre de Dios.

Asimismo, realizó una publicación en la que dejó ver una fotografía a orillas del río y confesó: “He perdido la cuenta de las veces que he visitado Puerto Maldonado, ¿será porque me reciben con ese cariño intacto desde la época de las movidas? No lo sé, pero estoy infinitamente agradecida”.

Janet Barboza promociona el turismo en Puerto Maldonado tras viaje de trabajo. Foto: Instagram / Janet Barboza

La conductora de televisión estuvo en la mira debido a que su compañera de programa Melissa Paredes dio positivo a la prueba contra la COVID-19 y, con ello, todos estuvieron con exámenes para ver si se habían contagiado.