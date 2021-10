Jamila Dahabreh: cámaras de Magaly Medina captan a la modelo con joven empresario

La modelo fue captada con nuevo galán en conocido restaurante, ubicado en Surco. Se trataría de Piero Francisco Granda Chávez, un empresario de 24 años que figura como gerente general de dos empresas. Además, es dueño de un departamento en una zona lujosa de Lima. Esta noticia impactó a la conductora Magaly Medina, quien no dudó en comentar.

“Ahora, ella se luce, no ha estado escondida, estuvo en uno de los restaurantes más concurridos de Surco. Lo que más me ha llamado la atención del chico es que tiene 24 años, es solo un crío. Mientras que Jamila tiene 31. Es un ‘snack’ y de cuando en cuando no le hace daño a nadie. Hay que variar el menú” , declaró en su programa.

Sin embargo, sus ‘urracos’ se encargaron de investigar al nuevo pretendiente y descubrieron sus antecedentes policiales. Revelaron que en 2018 protagonizó una persecución policial cuando manejaba una camioneta en estado de ebriedad, en consecuencia, le cancelaron definitivamente la licencia de conducir.

Ese mismo año, fue intervenido por actos vandálicos en La Molina. Y por último, sus vecinos lo denunciaron por descargar material de construcción en el área común de un condominio.