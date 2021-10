Flavia Laos y Patricio Parodi se reencuentran tras el fin de su relación

Hace aproximadamente dos meses, Patricio Parodi confirmó el fin de su relación con Flavia Laos tras casi tres años de noviazgo. Desde que se hizo oficial la ruptura, el chico reality y la actriz se han dedicado completamente a sus proyectos laborales por separado; sin embargo, ahora volverán a trabajar juntos. Por ello, este sábado 2 de octubre por la mañana, la expareja se reencontró en la casa del popular ‘Pato’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Ven baila quinceañera compartió un video del preciso momento en que llega al hogar de su expareja y lo acusa de haberse quedado dormido.

Patricio Parodi y Flavia Laos formalizaron su relación en 2018.

“Bueno, chicos, no saben lo que ha pasado. Este ser que está aquí me ha hecho esperar como 20 minutos afuera porque se ha quedado dormido, seguro ha estado jugando hasta tarde como siempre, ¿no?”, se le escucha decir a Flavia Laos.

Al escuchar esto, Patricio Parodi finge sentirse indignado y le responde a la actriz. “Ni jugar, ni he dormido hasta tarde. Me he quedado viendo la película El protector, muy buena, la recomiendo”.

Al final, Flavia Laos y Patricio Parodi les contaron a sus fans en Instagram que participarán en un proyecto de instrucción deportiva y acondicionamiento físico.

Flavia Laos: “Viviré en Estados Unidos y trabajaré en Netflix”

El último 29 de setiembre, Flavia Laos se presentó en En boca de todos y aseguró que en unos años vivirá en Estados Unidos y trabajará en Netflix. De esta manera, Laos confirma que tiene intenciones de internacionalizar su carrera en una de las plataformas de streaming más importantes en el mundo.

“Yo me veo viviendo en Estados Unidos, todavía sin hijos y probablemente comprometida, podría ser, todavía no casada y en Netflix, lo decreto”