Elías Montalvo niega ser obligado a trabajar: “Estoy en Esto es guerra por mi voluntad”

El 21 de septiembre, Elías Montalvo sufrió una fuerte caída en Esto es guerra cuando participaba en uno de los juegos de altura, por lo que debió ser hospitalizado de emergencia. Tras poco más de una semana del accidente, el tiktoker reapareció en el reality de América TV con muletas y muchos especularon que la producción lo estaría obligando a asistir al programa; sin embargo, él mismo se encargó de desmentir dichos rumores.

Durante una entrevista con la Chola Chabuca en El reventonazo de la chola, el ‘guerrero’ aclaró que su recuperación se viene dando de manera favorable y que justamente por ello ha decidido continuar asistiendo al set de EEG. De esta manera, pretende apoyar a sus compañeros en algunas de las competencias.

“La primera semana estaba encerrado, y si usaba muleta era porque yo quería y no es que me hayan dicho. Ahora ya empecé con mis terapias físicas y puedo caminar normal”, comentó. “Eso (que estén obligándolo) no es así, yo me estoy recuperando rápido y eso es un milagro. Yo estoy yendo al programa (Esto es guerra) por mi voluntad”, añadió Elías Montalvo.

Elías Montalvo conversó sobre su accidente con La Chola Chabuca. Foto: difusión

Elías Montalvo celebra su regreso a Esto es guerra

Hace unos días, Elías Montalvo se emocionó hasta las lágrimas durante su regreso a Esto es guerra y agradeció al programa por haber estado pendiente de su salud en todo momento.

“Feliz con la nueva oportunidad que me dio la vida y feliz de volver al lugar que me abrió las puertas para poder crecer en general. Agradecido con la gente, mis compañeros, quienes siempre estuvieron atentos, con la producción y sobre todo con Dios”, señaló.