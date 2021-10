El papá de J Balvin defendió a su hijo de René al comparar su música con un carrito de hot dog

El empresario artístico Alvaro Osorio Gofar no perdió ninguna oportunidad de defender a su hijo, conocido como J Balvin, luego de que el artista puertorriqueño René Pérez Joglar asemejara su música con un carrito de hot dog.

Como se sabe, el intercambio de opiniones inició cuando el colombiano J Balvin incitó a los cantantes de reggaetón nominados a los Latin Grammy a no asistir a la ceremonia porque, según él, había muy poca representación del género. Para el intérprete, esto representaba una falta de respeto hacia todos los demás artistas; sin embargo, René no tardó en responder y dio a entender que se trataba de un ‘berrinche’ por la poca nominación que tuvo el artista en esta edición.

De esa forma, hizo la comparación de la música de J Balvin con un carrito de hot dog que si bien le pueden gustar a todo el mundo, los que comen bien buscan un restaurante galardonado con estrellas Michelin.

En consecuencia, se dieron diferentes memes y opiniones, pero quien más se resintió y no dudó en mostrar su postura fue el padre de J Balvin, quien también trabaja en el mundo de la música. De esa forma, publicó una imagen en los que se veía a su hijo atendiendo un carrito de ‘perros calientes’. “JBalvin el rey del hot dog/perritos calientes, a quién no le gusta? El mundo entero disfruta los hot dogs. La música es luz para las sombras. La música es paz y no controversia. La música es amistad y respeto a la diferencia”, se lee.

Por último, afirmó que “en mi post solo se habla de paz y amistad. Los resentidos y envidiosos no tienen espacio acá”.

Como se recuerda, el intérprete de “Qué más pues?” no desaprovechó la oportunidad y lanzó su nueva colección de ropa y merchandising con el logo de una carrito de hot dog que se venderá a través de su página web.

