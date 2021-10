Patricio Parodi revela que lo llamaron para EEG cuando hacia cola en una discoteca en Asia

Ignacio Baladán delató a Patricio Parodi cuando el reportero de Estás en todas les preguntaba sobre sus inicios en la TV: “Fue todo por una cola”, expresó el uruguayo para referirse a la experiencia de su compañero. Frente a la declaración, el Pato Parodi no tuvo más que contar cómo un productor le propuso audicionar mientras se encontraba en la fila de ingreso en una discoteca de Asia.

“No, no me la creí, obviamente. Antes de entrar a la televisión no podía pararme delante de la cámara. Pensé que era una broma. Le di mis datos, mi teléfono”, aseguró el participante de Esto es Guerra, quien también compitió en Guerreros México.

Pero Patricio Parodi no se quedó atrás y afirmó que Ignacio Baladán, quien llegó a Perú con intenciones de desenvolverse académicamente, empezó su carrera televisiva en Perú “por una sábana”: “No me acuerdo qué productor, la cosa es que lo jalaron y su casting fue con una sábana”, explicó entre risas.

Recuperación para futura competencia

Después de la lesión que sufrió durante su participación en Guerreros México, Patricio Parodi ha tenido que someterse a terapias que agilicen su proceso de recuperación. El chico reality espera estar sano y salvo para el 8 de noviembre, fecha en la que Esto es Guerra enfrentará a Guerreros Puerto Rico.

“Estoy en las últimas sesiones de mi terapia. Ya estoy haciendo un poco de ejercicio, pero he tenido el músculo dormido casi un mes, entonces recién lo estoy reactivando de a poquitos, pero todavía no puedo competir porque como acá no podemos ir de a poquitos, vamos a ir duro. Me podría volver a lesionar. Entonces, esta semana es de recuperación y ya el fin de semana, si me siento bien, espero poder empezar a competir”, afirmó en una entrevista para América Noticias.