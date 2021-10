Alejandra Baigorria indignada con Guerreros Puerto Rico por criticar su edad: “Gente mala vibra”

El sábado 2 de octubre, el sabatino Estas en todas recogió las declaraciones de Alejandra Baigorria sobre los comentarios realizados por José Figueroa y Diane Ferrer, conductores de Guerreros Puerto Rico, y la ‘guerrera’ Nievelis González al burlarse de su edad y su tiempo de permanencia en Esto es guerra.

“ Estoy indignada, molesta y fastidiada ”, confesó la empresaria de Gamarra. En ese sentido, lamentó que se pase de una competencia limpia a las burlas. “No sé si en chiste o no, pero me han dicho que tengo 77 años”, indicó.

PUEDES VER: Said Palao y Alejandra Baigorria se enfrentaron en batalla de rap de Esto Es Guerra

Asimismo, Alejandra Baigorria reiteró que no utilizó comentarios despectivos para referirse a la calvicie de José Figueroa.

“ En ningún momento le he puesto ningún adjetivo, solo le he dicho ‘pelón ’”, dijo. Aseveró que esa palabra no puede ser tomada como un insulto porque él es así y a ella le dicen ‘chata’ o que tiene ‘el pie chiquito’. También sostuvo que las palabras de los integrantes de Guerreros Puerto Rico hacia ella eran más fuertes. “Se pasaron”, afirmó.

“Me parece soberbio”, señaló con relación al conductor boricua. Luego, la empresaria peruana se dirigió a Nievelis González, quien criticó sus tratamientos y cirugías estéticas.

“La cara, el físico no importa. Lo que importa es lo que tiene uno acá (en la cabeza)”, expresó e invitó a la ‘guerrera’ puertorriqueña de 23 años a que revise los negocios que ella mantiene en redes sociales.

“Que vea mi Instagram para que vea lo que hago y aprenda un poco. Si quiere, le doy unas clases de empresaria”, ofreció.

De igual forma, Alejandra Baigorria señaló que no tiene interés de competir con ellos en el enfrentamiento entre Guerreros Puerto Rico y Esto es guerra Perú, programado para el 8 de noviembre. “No me gusta competir con gente mala vibra”, finalizó.