Deysi Araujo sobre videos de Xoana González en Onlyfans: “En mi corazón no hay envidia”

La vedette se pronunció luego de enterarse que Xoana González dijo que la critica por envidia. Hace unos días, Deysi Araujo opinó sobre la propiedad que compró la argentina con las ganancias obtenidas de sus videos en la plataforma de Onlyfans. Las críticas no fueron bien recibidas por la modelo.

La influencer aclaró que en su corazón no existe la envidia y nunca haría grabaciones para la famosa plataforma. “ En mi corazón no existe la envidia, si a mí me preguntan algo, yo daré mi opinión ”, reveló para Trome.

Además, a la vedette se le preguntó si tenía algo en contra de la argentina, a lo que Araujo respondió. “No tengo nada en contra de ella ni de nadie. Nosotras hemos compartido en algunos programas de televisión y me parece que es una chica divertida, loca, en el buen sentido, porque dice las cosas directamente. No soy nadie para criticarla o juzgarla porque cada uno hace con su cuerpo lo que quiere ”, explicó.

La reconocida argentina Xoana González contó que había pagado al contado cerca de 250.000 soles por su departamento en Chorrillos, el cual estaría listo para el 2023. La modelo presentó su nueva adquisición para el programa de Magaly Medina el pasado 17 de setiembre. Además, reveló que ella y su pareja están muy felices tras haber comprado su primer inmueble.