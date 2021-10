“Confunden la seguridad con soberbia”: Gabriela Herrera responde ante críticas

La chica reality Gabriela Herrera se defiende ante sus detractores. La joven de 20 años viene sorprendiendo a todos con su excelente participación en Reinas del show, pero mientras gana admiradores también recibe duras críticas . Incluso Diana Sánchez, quien también participa en el concurso, opinó sobre Gabriela.

La excombatiente se defendió ante los comentarios que ha leído en redes, donde la acusan de ser demasiado soberbia. “Es la opinión de las personas. Ellos ven los cinco minutos que reflejo en televisión, ellos no saben mi día a día”, comentó Gabriela, explicando que las cámaras no muestran su personalidad completamente.

“Algunas personas se quedan con lo primero que ven y dicen, ‘su mirada es muy soberbia’ . Sin que yo haya dicho algo, ya me dicen soberbia”, criticó la joven modelo.

También, manifestó que su seguridad es confundida con orgullo y arrogancia: “A veces, las personas confunden la seguridad, que quiero tener y que proyecto, con soberbia y eso es un poco complicado”.

Recientemente, su comportamiento fue criticado por Diana Sánchez. “Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia, tener seguridad y confianza es muy distinto a ser arrogante, y creo que eso se confunde con la personalidad que ella tiene”, opinó la bailarina.

Altercados entre Gabriela y otras chicas reality

No es la primera vez que Gabriela es criticada por una de sus compañeras. Hace unos años, discutió con Samahara Lobatón, quien reclamó que la modelo entró a Combate gracias a ella. “Yo he entrado aquí por mi talento, no por favor de nadie”, respondió Gabriela.