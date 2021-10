Vania Bludau: “Si cada una de ellas quiere y tiene con quién tener hijos, adelante”

En la última gala de Reinas del show, el sábado 25 de setiembre, Vania Bludau presentaba algunos mareos y sus compañeras del programa pensaron que se trataría de un embarazo. Sin embargo, la modelo se encargó de aclarar el rumor de un posible hijo junto con su pareja, Mario Irivarren.

“En realidad, me han fastidiado por el tema de los hijos; no sé por qué. Me dolía la barriga, pero nada que ver con que estaba embarazada. De hecho, en algún momento quiero ser mamá, pero creo que todo a su tiempo. Y si las compañeras también lo desean, si cada una de ellas quiere y tiene con quién tener hijos, pues, adelante, un bebé siempre es lindo”, expresó para Trome.

La bailarina se refirió a su contractura sufrida durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel. “Estoy con una contractura desde la semana pasada. Me duele desde el cuello hasta el lumbar, pero, igual, este sábado voy a dar todo de mí en la pista de baile”, expresó.

Además, se le consultó sobre las declaraciones hechas por Milena, quien dijo debería irse de la competencia. “Que comente lo que quiera comentar. Cada quien tiene su opinión. Yo no voy a hablar mal de nadie”, aseveró.

Por último, Vania Bludau reclamó que fue injusta la calificación que recibió en Reinas del show. “La verdad, me parece súper injusta la puntuación. La gala pasada han regalado un 11 y a mí me han puesto 9. Pero cada jurado tiene una manera de ver las cosas. Que Diana también haya caído en sentencia me parece increíble, cuando ella bailó muy bien las dos coreografías”, precisó.