Super Bowl LVI: los mejores shows de medio tiempo en la historia de la NFL

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los espectáculos más grandes y esperados en el mundo, donde las estrellas musicales más exitosas cantan en escenarios llenos de color, tecnología e innovación. Este año los encargados de asombrar al público son artistas del género hip hop: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Sin embargo, en toda la historia del Super Bowl, son varias las puestas en escenas que han quedado en la memoria de millones de espectadores. A continuación, te recordamos algunas de ellas.

Shakira y Jennifer Lopez

El espectáculo alcanzó una audiencia de 104,1 millones de espectadores y mostró lo mejor de la música latina con la presentación de Shakira y Jennifer López junto a Bad Bunny y J Balvin. Las artistas interpretaron lo mejor de su repertorio.

Las cantantes protagonizaron un show con mucha influencia latina y pusieron a bailar a todos en el Hard Rock Stadium de Miami. (Foto: AFP)

La colombiana cantó “Hips don’t lie”, mientras JLo, “Waiting for tonight”. Para cerrar el evento las dos hicieron un dueto con la canción “Waka waka (this time for Africa)”.

Shakira y Jennifer Lopez, Super Bowl 2020

Katy Perry

En el 2015, Katy Perry deslumbró con una presentación colorida, llena de cambios de vestuario y con variadas corografías. Lo que llamó más la atención del show fue la presencia de un león gigante y dos tiburones. De acuerdo al Libro de Récords de Guinness, fue visto por 118,5 millones de espectadores.

La cantante interpretó “I kissed a girl” acompañada de Lenny Kravitz, “Work it” junto a Missy Elliott, y cerró con el tema “Fireworks”.

Katy Perry en el Super Bowl. Foto: AFP

Michael Jackson

En 1993, Michael Jackson hizo historia en los Super Bowl, pues marcó la pauta para las siguientes presentaciones lideradas por exitosos artistas. Antes del ‘El rey del pop’, las puestas en escena no eran tan impresionantes y consistían en presentaciones de patrocinadores. Dentro de su repertorio, Michael Jackson incluyó “Billie Jean”, “Black or white” y “We are the world”.

Michael Jackson hizo historia durante la edición 28 del Super Bowl con una impresionante presentación de 13 minutos

Lady Gaga

La actuación de Lady Gaga en el medio tiempo se recuerda, sobre todo, por su fantástica entrada, ya que inició el show desde el techo del estadio NRG de Houston e interpretó un mix de “God bless America” y “This land is your land”.

Uno de los momentos más tiernos fue cuando abrazó a una fan mientras cantaba “Million reasons”. Además, el cielo mostró la bandera de Estados Unidos creada con la ayuda de drones.

Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP

The Weeknd

The Weeknd es uno de los más recientes artistas que estuvo en el medio tiempo del Super Bowl cuyo estadio no pudo lucir lleno debido a la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, el canadiense impactó con un espectáculo con grandes efectos ópticos.

The Weeknd interpretó 7 de sus más grandes éxitos en el medio tiempo del Super Bowl 2021. Foto: The Weeknd / Instagram fans

¿Cuándo es la Super Bowl LVI?

La próxima presentación del show de medio tiempo del Super Bowl tendrá lugar el 13 de febrero del 2022 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos).