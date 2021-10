Salvador del Solar y Stephanie Cayo juegan fútbol con leyendas del Real Madrid y otros equipos

Por espacio de una hora, la alfombra roja de los Premios Platino que este año se celebran en la ciudad de Madrid (España), pasó a ser de color verde y a tener por escenario el Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares donde tuvo lugar El Partido de las Estrellas, un singular evento donde leyendas icónicas del Real Madrid y otros equipos sostuvieron un encuentro de fútbol con conocidos actores del cine Iberoamericano, entre ellos, los peruanos Salvador del Solar y Stephanie Cayo.

Al promediar las 11 de la mañana, figuras emblemáticas del fútbol mundial como Diego Forlán, Patrick Kluivert, Samuel Eto’o, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Luis García, César, entre otros, salieron al campo a enfrentar a conocidos actores como Manolo Cardona (Colombia), Benjamín Vicuña (Chile), Maxi Iglesias (España), Antonio Velásquez (España) y por Perú Salvador del Solar y Stephanie Cayo.

Las estrellas del Real Madrid y las del cine posan para la prensa internacional. (Foto: Premios Platino)

Durante dos tiempos de media hora cada uno, ambos equipos disfrutaron de un divertido juego, en el que compartieron experiencias, bromas y por supuesto goles. Y si de sorpresas hablamos, el actor colombiano Manolo Cardona resultó ser toda una revelación en el fútbol, pues anotó tres tantos (uno en el primer tiempo y dos en el segundo).

“Estoy feliz de haber marcado tres goles, ha sido el día soñado de mi vida, jamás había imaginado algo así y me llevo el balón firmado por estos grandes jugadores, como debe ser. Es un día de esos cuando de niño sueñas con jugar con tus leyendas, a los que admiras tanto. Yo soy seguidor del Madrid y tener a Hierro de capitán y al legendario Samuel Etoo, César, Kluivert en la cancha, pues…me voy a ir con el corazón lleno y explotando de emoción”, declaró el protagonista de la serie ¿Quién mató a Sara?, que pronto estrenará tercera temporada en Netflix y quien este domingo será uno de los presentadores en la ceremonia de entrega de los Premios Platino. “He venido a acompañar a los compañeros y compañeras, le deseo lo mejor. Espero que ganen todos, aunque ya son ganadores desde el momento que están nominados”, dijo respecto a la premiación que celebra a lo mejor del cine iberoamericano.

Salvador del Solar y Manolo Cardona en el entretiempo (Foto: Premios Platino)

Stephanie Cayo también se puso la camiseta y en representación de las actrices, jugó en la posición de delantera dejando a más de uno con la boca abierta, tanto así que metió un gol, aunque fue anulado. “Estoy realmente molesta por la anulación (dijo en son de broma). Pero me ha encantado jugar, lo volvería a hacer. Solía jugar fútbol cuando estaba en el colegio, pero nada más”, contó la actriz a quién pronto veremos en el estreno de la película Mochileros. “Los Premios Platino son increíbles, porque hay muchos eventos y conferencias. Además, se junta toda la comunidad y puedes aprender un poquito de todos”, declaró Cayo quien los últimos meses vive entre Madrid y Los Ángeles y alista varios proyectos.

Stephanie Cayo saluda a Samuel Etoo (Foto: Premios Platino)

Quien también lo dejó todo sobre la cancha, fue el ex primer ministro Salvador del Solar y, aunque no anotó goles, disfrutó mucho de la oportunidad y de volver a hacer deporte. “Hace mucho tiempo que no jugaba un partido de fútbol, se cuenta el tiempo en décadas (Risas). Pero, imagínate jugar con estrellas como Samuel Eto’o, Diego Forlán, Hierro, que además se han portado muy bien y han sido muy divertidos y los amigos actores que también juegan muy bien, ha sido lindo. No pensé que como parte de los Premios Platino tuviéramos un momento como este”, comentó el actor quien por estos días presentó aquí, en Madrid, junto a Joanna Lombardi, el primer capítulo de la serie Los Prisioneros que se verá a través de Movistar.

“Debo decir, que la reacción del público ha colmado todas las expectativas”, reveló Del Solar, quien ya alista su regreso al teatro, además de continuar con la producción en cine y televisión.