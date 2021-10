Pedro Castillo, cantante venezolano, pide que no lo confundan con el presidente del Perú

No es inusual que en redes sociales distintos usuarios sean confundidos con alguna persona famosa o autoridad relevante por el nombre. Este es el caso del compositor cubano llamado Pedro Castillo, que en los últimos días ha sido centro de atención en la red, ya que miles de personas lo vienen confundiendo con el presidente del Perú .

El cantante se cansó de recibir diversos tipos de mensajes, por lo que escribió unas breves pero contundentes palabras pidiéndole al resto de usuarios que dejen de equivocarse al momento de etiquetarlo a través de Twitter.

“Amigos peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Yo no soy el presidente de Perú. Noooooooooooooooooooooooooo”, expresó el artista.

Dejó este mensaje luego de recibir cientos de mensajes por parte de peruanos que le reclamaban al presidente de la República por la actual situación que se vive en el país: el alza en los principales productos de primera necesidad, la inestabilidad política, el precio del dólar, entre otros temas que han generado la incomodidad de varios compatriotas.

Usuario de Twitter arremetió contra la gente por confundirlo con Pedro Castillo Terrones.

Esta no es la primera vez que pasa algo similar en las plataformas de las redes sociales. Por ejemplo, en 2018, cuando Paolo Guerrero se encontraba librando una batalla legal con el TAS, miles de peruanos se volcaron a Twitter para despotricar contra este organismo confundiéndolo con un usuario japonés que, por suerte, tomó esta equivocación de buena manera.