Olga Zumarán sobre su cáncer de cuello uterino: “Esta batalla la voy a ganar”

Olga Zumarán anunció una semana atrás que tenía cáncer de cuello uterino. Ahora, a través de una publicación en Instagram, realizada el 1 de octubre, la actriz de Al fondo hay sitio habló de lo que esta experiencia le ha enseñado, además de hacer un llamado a los 39.100 seguidores que posee en esta red social para que se sometan a un chequeo preventivo.

“Fui diagnosticada con cáncer de cuello uterino en etapa inicial hace un par de semanas y en este breve tiempo he aprendido a valorar mucho más mi vida y a las personas que me rodean”, indicó.

Tras afirmar, que la enfermedad “avasalla al que lo padece con un temor inmediato”, la también reina de belleza, ganadora del Miss Perú Mundo 1981, dijo que contar su experiencia servirá a otras mujeres para enfrentar esta situación.

“ Me siento fuerte. Estoy agradecida con Dios porque sé que es una prueba para ser testimonio para tantas mujeres que están atravesando lo mismo, y les digo a ellas: No están solas. Esta lucha interna la vivimos con personas que nos suman, familiares y amigos que no nos dejan solas y que son nuestra fortaleza”, manifestó.

En ese sentido, Olga Zumarán reiteró lo que dijo días atrás en una entrevista para La República, cuando señaló que hizo de conocimiento público su caso para contribuir a crear una cultura de prevención.

“Al público en general, les pido siempre hacerse un chequeo preventivo. No es un tema de rutina, es un tema de salud para que no pasen lo que estoy atravesando ahora”, solicitó.