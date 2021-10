Magaly Medina revela que apeló a demanda de difamación de Nicola Porcella

Magaly Medina habló en su programa de televisión, este jueves 30 de setiembre, sobre la demanda por difamación que le interpuso Nicola Porcella. La conductora de televisión dio detalles del proceso de este juicio que inició el integrante de Guerreros 2021 y que la condenó como culpable en primera instancia.

La comunicadora reveló que apeló a la sentencia del Onceavo Juzgado Penal de Lima luego de que la jueza Ruth Ponce Ormeño omitiera su versión de los hechos pese a presentar pruebas.

“Las personas pueden demandar, están en su derecho si se sienten lastimadas, tocadas o fastidiadas. En un juicio se demuestra si es así o no; sin embargo, en esta sentencia condenatoria lo que tengo que decir es que me parece que la ley tiene que ser igual para todos y tenemos derecho al debido proceso ”, dijo al iniciar su mensaje.

“ En este caso, la jueza omitió escuchar mi versión, escuchar mis descargos . Solo le creyó a Nicola Porcella a rajatabla, nunca en un juicio se le puede creer a uno de los dos a rajatabla y condenar al otro solo porque a ti te parece o se te ocurre”, agregó la figura de ATV.

Magaly Medina también contó que presentó videos para que la jueza los vea. Sin embargo, aseguró que ella no los visualizó.