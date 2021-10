Luisito Comunica presume nueva casa: “Es un día muy emocionante, estoy muy contento”

Luisito Comunica acaba de publicar en sus redes sociales fotos de su nueva casa. “Okey, pues es un día muy emocionante, estoy muy contento. Vine a recoger una casita a la cual ya le tenía puesto el ojo desde hace unos meses. La verdad está cool, está ‘mamoncita’, tiene su jacuzzi, su alberquita”, comentó.

El youtuber mostró a grandes rasgos varias partes de la casa a sus seguidores y explicó un poco qué es lo que piensa hacer con su nuevo hogar. “Hay muchos arreglos que hacerle. Ya tengo varias ideas de qué realizarle”, dijo bastante emocionado.

Asimismo, expresó que le encanta la parte creativa de proponer y diseñar para remodelar algunas partes. “A mi me encanta sentarme con una diseñadora y ponernos a idear y ver cómo va avanzando todo. Por ejemplo, los azulejos de la alberca no me encantan, habrá que renovarlos. Esta zona de aquí, yo no la cambiaría, la verdad (parte de la terraza), tal vez unos ‘cojincitos’ de colores” , añadió mientras mostraba parte de su amplio jardín.

Luisito confesó que una de las cosas que más le gustó del lugar fue su estilo rústico y que tiene un ventanal enorme. Tiene en mente convertirla con un estilo pop colorido. Además, para que su creatividad no se estanque, decidió vaciar completamente la sala, sin ningún mueble de los dueños anteriores. “Ya veremos cómo evoluciona la casa en unos meses”, añadió.

Luisito Comunica presume orgulloso su nuevo hogar

Sin embargo, esta no es la única residencia que ha comprado el mexicano en estos últimos meses. A inicios del mes de septiembre publicó en su canal de YouTube que compró otra casa con vista al mar que se encontraba de remate en Venezuela.

Ante esta primicia, sus seguidores le dijeron que era una locura por la situación en la que se encuentra el país. Aun así, Luisito el Pillo tiene una mirada totalmente diferente. “Me gusta estar invirtiendo, pensando un poquito en el futuro, y cuando vi los precios a los que venden las propiedades en Venezuela sinceramente quedé muy sorprendido”, señaló. Por último, reveló que se pueden comprar casas en esa región a partir de los 7.000 dólares.