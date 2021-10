Luisito Comunica es detenido por efectivos policiales en Venezuela: “Soy completamente responsable”

Durante su último viaje a Venezuela, el influencer Luis Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, fue detenido en Venezuela tras haber ingresado a un barrio llamado Cota 905 en la ciudad de Caracas, con el fin de grabar un video para su canal oficial de YouTube.

El mexicano se encontraba en Venezuela debido a que, según reveló hace algunas semanas, llegó a comprar una casa frente al mar. Así también, comunicó que fue detenido por las autoridades por su propia seguridad tras entrar a un peligroso vecindario , en el que no solo estaba resguardado por militares, sino que también estaba prohibido filmar.

Tras ingresar a las calles de la Cota 905, pudo visualizar a varios vehículos militares y la presencia de las autoridades; no obstante, en un lapso de cinco minutos llegaron más de 10 efectivos policiales para consultarle qué se encontraba haciendo en dicha zona.

“Me pareció interesante para un video”, dijo Luisito al entrar a la Cota 905, una colonia que tiene intervención militar. “ Yo no tenía idea de que no se podía entrar, y mucho menos con una cámara ”.

Las autoridades bajaron de su vehículo a Luisito y su equipo de trabajo, y procedieron a interrogarlos. Poco después, fueron trasladados a una comisaría. El influencer mexicano detalló que le fueron decomisadas sus cámaras y pertenencias por cuestiones de seguridad.

“ Soy completamente responsable, fue mi idea ir, mi responsabilidad y de nadie más ”, reconoció el creador de contenido en YouTube.

Asimismo, Luis Villar comentó que solo estuvo retenido un par de horas y que jamás lo esposaron o violentaron, al contrario, intentaron mantenerlo a salvo de la peligrosa colonia.

“ Estuve detenido por 3 o 4 horas y en ningún momento me sentí en riesgo ”, confesó el youtuber. “Cota 905 me pareció muy interesante para grabar un video, lo que yo no sabía es que esta zona está siendo cuidada por militares, tiene intervención de las autoridades y del Ejército”, aseguró Villar.

Luisito Comunica compra casa en Venezuela con 20 mil dólares

A través de su canal de YouTube, Luisito Comunica reveló que adquirió un departamento amoblado en la ciudad de Lechería (Anzoátegui) a un precio de 20 mil dólares. Además, el youtuber mexicano confesó que se animó a comprar ese inmueble porque tiene la esperanza de que pueda aumentar su valor en un futuro.

“Desde que llegamos aquí, a mí me ha encantado, yo quedé fascinado con esta ciudad y por eso fue que también dije: ‘Ok, creo que vale la pena’. Hay que ser honesto en una cosita, el papeleo, los trámites y demás para hacer una inversión en Venezuela no son del todo sencillos”, contó en su canal.