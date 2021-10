Luisito Comunica es detenido por efectivos policiales en Venezuela: “Soy completamente responsable”

Durante su último viaje a Venezuela, el influencer Luis Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, fue detenido en Venezuela tras haber ingresado a un barrio llamado Cota 905 en la ciudad de Caracas, con el fin de grabar un video para su canal oficial de YouTube.

El mexicano se encontraba en Venezuela debido a que, según reveló hace algunas semanas, llegó a comprar una casa frente al mar. Así también, comunicó que fue detenido por las autoridades por su propia seguridad tras entrar a un peligroso vecindario , en el que no solo estaba resguardado por militares, sino que también estaba prohibido filmar.

Tras ingresar a las calles de la Cota 905, pudo visualizar a varios vehículos militares y la presencia de las autoridades; no obstante, en un lapso de cinco minutos llegaron más de 10 efectivos policiales para consultarle qué se encontraba haciendo en dicha zona.

“Me pareció interesante para un video”, dijo Luisito al entrar a la Cota 905, una colonia que tiene intervención militar. “ Yo no tenía idea de que no se podía entrar, y mucho menos con una cámara ”.

Las autoridades bajaron de su vehículo a Luisito y su equipo de trabajo, y procedieron a interrogarlos. Poco después, fueron trasladados a una comisaría. El influencer mexicano detalló que le fueron decomisadas sus cámaras y pertenencias por cuestiones de seguridad.

“ Soy completamente responsable, fue mi idea ir, mi responsabilidad y de nadie más ”, reconoció el creador de contenido en YouTube.

Asimismo, Luis Villar comentó que solo estuvo retenido un par de horas y que jamás lo esposaron o violentaron, al contrario, intentaron mantenerlo a salvo de la peligrosa colonia.