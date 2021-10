Lesly Reyna cuenta que su padre no acepta a su novio transgénero y no asistirá a su boda

Lesly Reyna se casará con su pareja Aleck Acaiseid, el ciudadano chileno transgénero que le robó el corazón varios meses atrás. La modelo se encuentra emocionada por su matrimonio y comentó algunos detalles de lo que será la ceremonia civil.

La ganadora del Miss Perú Eco 2021 se comunicó con el programa Amor y fuego para anunciar que se unirá con su novio, al parecer, la próxima semana y que tiene en sus planes realizarlo en el Perú.

“Aleck tiene todos los papeles para poder casarse en Perú. Los míos también están listos. Lo bueno de Chile es que tiene leyes que apoyan la identidad de género y él es hombre aquí y en la China ”, indicó.

A pesar de que ha recibido el apoyo de sus miles de seguidores, Lesly Reyna reveló que no ha sentido el mismo respaldo de su familia. Según lo que comentó, su padre no está de acuerdo con su relación con Aleck Acaiseid.

“Mi mamá no esta en Perú y mi papá recién se acaba de enterar de nuestra relación. Ha sido feo porque no lo acepta, no lo entiende ”, precisó ante las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Del mismo modo, lamentó que por esta razón no contará con la presencia de su entorno familiar más cercano en la ceremonia: “Entonces (el matrimonio civil) va a ser algo más de Aleck y yo, más que con la familia. Además su papá también falleció, por lo que va a ser acá en Lima con los amigos, que son como familia”.