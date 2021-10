Juliana Oxenford celebra Día del Periodista recordando sus inicios: “Es un estilo de vida”

Este 1 de octubre en el Perú se celebra el Día del Periodista, por lo que los principales exponentes de este oficio han compartido emotivos mensajes a modo de celebración. Este fue el caso de Juliana Oxenford, quien mediante su cuenta de Instagram publicó unas sentidas palabras destacando sus años en esta labor.

Asimismo, la mujer de prensa acompañó esta dedicatoria al lado de algunas instantáneas de lo que fueron sus inicios como reportera. En aquel entonces, Juliana recorría las calles del Perú demostrando que era una mujer de armas tomar en post de lograr sus cometidos.

“No es una profesión, es un estilo de vida. Veinte años después, aquí seguimos celebrando un año más. ¡Feliz Día del Periodista!”, indicó. Como se recuerda, Juliana Oxenford hoy es conductora de su propio noticiero en ATV, pero en sus inicios ejercía como reportera en los principales dominicales.

Por ejemplo, la periodista tuvo sus primeros pasos en Latina dentro de los programas Punto Final y Reporte Semanal. Su estilo valiente y desenfrenado caló en el público rápidamente, lo que la llevó a ascender dentro del periodismo hasta ser unas de las principales líderes de opinión del país.

Juliana Oxenford se pronunció por el Día del Periodista en el Perú. Foto: Instagram

Juliana Oxenford envía fuerte mensaje a Guido Bellido tras faltarle el respeto a periodista

Hace unas semanas, el primer ministro, Guido Bellido, protagonizó una polémica escena al responderle en quechua a un periodista de Latina durante una rueda de prensa. Esto desató la furia de Juliana Oxenford, quien calificó de “bajeza” lo hecho por el premier al aprovecharse del hombre de prensa que no dominaba el mismo idioma.

“Bellido cada vez más está peor, en serio. Creo que tanto tinte de pelo de verdad le está afectando, porque una cosa es hablar en quechua, cosa que no me parece mal. Pero otra cosa es aprovecharte del periodismo que no sabe quechua, de la gente que te está entrevistando e insultar, humillar a una persona en un idioma que desconoce, eso es una bajeza y eso ha hecho hoy (15 de septiembre) Guido Bellido”, declaró.