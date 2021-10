Janet Barboza asegura que Miguel Bayona le propuso matrimonio 10 veces: No sueño con casarme

El 1 de octubre, Janet Barboza reiteró su postura sobre el matrimonio en la secuencia Detector de tóxicas en América Hoy. La exparticipante de Reinas del Show habló de su relación con el empresario Miguel Bayona, quien el mes pasado fue acusado por su aún esposa, Rosario Mozones, de no pagar la manutención de sus dos hijos.

La conductora de televisión señaló que su aspiración no es casarse, y si así fuera, no podría hacerlo porque su novio no ha conseguido que se firmen los papeles del divorcio.

“Miguel me ha hablado de matrimonio como 10 veces, pero nunca he soñado en casarme. Soy pinchaglobos”, indicó. No obstante, unas semanas atrás, iniciando setiembre, declaró en una entrevista que no descartaba la idea de casarse por religioso.

“Si encuentro un hombre que quiera vivir conmigo y soy feliz, enhorabuena”, enfatizó la conductora de América Hoy.

Ante esto, Lizbeth Cueva, la psicóloga invitada al programa, le presentó a Janet Barboza el escenario hipotético en que Miguel Bayona conseguía el divorcio, pero retiraba su propuesta de casarse con ella.

“Como no estoy interesada en casarme, me daría igual”, afirmó la conductora.

“Me imagino que es raro encontrarse con una mujer, así como yo en estos tiempos, yo me imagino que has tenido a muchas mujeres sufriendo que no les piden matrimonio, pero en mi caso no”, agregó.