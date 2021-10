J Balvin aprovecha pelea con Residente y lanza venta de productos inspirados en hot dogs

¡No se duerme en sus laureles! J Balvin, en los últimos días, protagonizó un enfrentamiento con Residente, quien le dijo que “su música era como un carrito de hot dogs”, luego de su pedido de boicotear la próxima edición de los Latin Grammy 2021. Tras ello, ambos cantantes se han enviado indirectas en redes sociales y, al parecer, esta disputa no tiene cuando acabar. Sin embargo, el cantante colombiano está aprovechando esta pelea para el lanzamiento de sus productos.

En su cuenta de Instagram, J Balvin sorprendió a todos sus seguidores al anunciar merchandising que consiste en curiosas prendas como polos y gorros, con imágenes de los deliciosos perros calientes .

“Nuevo merch / New merch !! El negocio $ocio . Jbalvinmerch.com”, escribió el cantante en su red social.

Publicación de J Balvin Foto: captura de Instagram

Cabe mencionar que, previo a ello, el colombiano se tomó una foto posando al lado de un carrito de hot dogs como respuesta a René Pérez conocido artísticamente como Residente.

Residente rechaza boicot de J Balvin a los premios Grammy 2021

El artista René Pérez, conocido como Residente, respondió el pedido de boicot a los Grammy de J Balvin, quien aseguró que la organización no valora a los artistas del género urbano, pero los utilizan para generar más visibilidad a la ceremonia.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 Grammys, ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? (...) “Tienes que entender, José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, dijo el puertorriqueño.