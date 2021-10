Ricky Martin se pronuncia en Instagram sobre cambios en su rostro: “No me he hecho nada”

El viernes 1 de octubre, después de varios días de acaparar titulares por supuestamente haberse sometido a una intervención quirúrgica, Ricky Martín utilizó sus historias de Instagram para explicar por qué apareció con el rostro cambiado durante su entrevista a Telemundo, como parte de la promoción de su gira en Estados Unidos con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

“Estoy aquí porque algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Lo juro ”, afirmó. “Tengo líneas”, enfatizó acercando su rostro para mostrar las marcas de expresión sobre la frente.

De igual forma, el cantante puertorriqueño de 49 años indicó que, de aplicarse algún tratamiento estético, lo habría admitido. “No tengo nada que esconder”, reiteró.

El intérprete de “María” y “Tu recuerdo” precisó por qué se veía diferente. “El día de la entrevista, lo que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel. Simplemente me inflamé ”, sostuvo.

“No quise cancelar la entrevista con toda esa inflamación. Lo hubiese hecho para que no estuviese yo hoy haciendo este video, pero está todo bien. Insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable. Los conciertos van bien y seguiremos trabajando fuerte”, finalizó luego de hacer varios gestos ante la cámara para constatar que su cara no estaba rígida.