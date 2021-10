Giuseppe Benignini sobre su delicada situación: “No entiendo a quién le he hecho tanto daño”

Giusepe Benignini confesó a las cámaras de Amor y fuego que no se encuentra en un buen momento. La expareja de la cantante Michelle Soifer, quien terminó la relación en diciembre del 2020, fue denunciado por incumplimientos de pago del local donde mantenía un emprendimiento, por deber la pensión de su departamento en Barranco y también por supuesto maltrato animal.

Frente a esto, el modelo declaró: “Yo perdí muchas cosas del local. Se quedaron con muchas cosas mías. El que concilió fue mi abogado. (…) solo busqué la forma de salir adelante”.

Asimismo, cuando se divulgó la información de que había vendido a su perro Baloo de raza San Bernardo en vez de darlo en adopción, fue otra bomba de agua fría que explotó sobre él. “Fue una decisión bastante complicada. Yo tenía dos opciones: darlo en adopción o venderlo, que es lo que al final hice. El contrato tenía una cláusula de confidencialidad y por eso se generó una ola de duras críticas”, señaló afectado.

Todos estos problemas causaron en él graves consecuencias emocionales. Comentó que la gente lo amenazaba al punto de tener que mudarse. “¿Pero qué quieres que haga? Todo lo que hago es malo: el restaurante, malo; tienda de ropa, malo; vender a mi perro, malo. No entiendo a quién le he hecho tanto daño” , confesó con los ojos llorosos de impotencia.

Giusepe Benignini también declaró que fue tan fuerte lo sucedido que tuvo que cerrar sus redes sociales por más de un mes. “Cuando pasó todo esto yo caí en una depresión fuerte. Soy muy sentimental. Extraño a mi familia. Todo eso me perjudicó un montón. Yo me encerré en mi cuarto y le pedí a ‘Giani’ (manager) que me trajera pastillas para medicarme porque estaba mal”, prosiguió.

Giancarlo Cosio es el manager del influencer y, según él, “los demonios (de Giuseppe) rondaban su cabeza”, pues se le cruzó por su mente quitarse la vida. “Me dio el pensamiento de ‘tírate de tu apartamento’ —yo vivo en el piso 14— porque se me juntó lo del perro, lo del local, lo del departamento, lo que la gente decía. Tenía una presión tan fuerte… Son cosas que nunca me habían pasado ni mi familia sabe esto” , dijo a la reportera del programa.

Finalmente, la periodista le preguntó quién lo ayudó a salir de este cuadro. Benignini respondió que fue Dios, pues asiste regularmente a la iglesia y a terapias psicológicas.